بالصور.. معلومات جديدة عن ” أم مكة ” زوجة محمد صلاح
كان الظهور الأول لزوجة نجم ليفربول والمنتخب المصري ، محمد صلاح ، والتي تدعى ماجي محمد صادق ، بلباسها المحتشم ، أكثر ما أثار الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي ، لاختلافها الملحوظ عن زوجات نجوم الفن والكرة .
وتزوجت ” ماجي ” من محمد صلاح ، في ديسمبر من عام 2013 ، حيث أقيم حفل زفافهما بأحد الفنادق الشهيرة .
وبالرغم من عدم رغبة ” صلاح ” في ظهور زوجته وابنته بالإعلام ، لاعتبارهم ضمن حياته الشخصية ، إلا أن ماجي ظهرت للمرة الأولى لها بأحد مدرجات ملعب الأنفليد ، خلال مباراة محمد صلاح مع ليفربول ضد إيفرتون ، كما عاودت الظهور مرة أخرى ، خلال تتويج النجم المصري بلقب أفضل لاعب في أفريقيا للعام الجاري .
وعن علاقتها بمحمد صلاح ، فقد بدأت عندما كانا زملاء بنفس المدرسة في منطقة بسيون ، حيث ربطتهما علاقة حب تكللت بالزواج في النهاية .
صقر[ عدد التعليقات: 98 ] نشر منذ 2 ساعتين
ربنا يسعدكم يااارب
معلمة[ عدد التعليقات: 462 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يوفقهم ويحفظهم لبعض
الإعلام ماله دخل في لبسها وهيئتها
هي واضح إنها محترمة وفي حالها أنتم ابعدوا عنها ولاتتدخلون فيها
صقر🦅[ عدد التعليقات: 98 ] نشر منذ 2 ساعتين
لاتزعلي ياأخت معلمة والله ماراح أدخل مرة ثانية😂😂😂
معلمة[ عدد التعليقات: 462 ] نشر منذ 2 ساعتين
لا والله أخوي صقر ماأقصدك قصدي الإعلام يتكلم عن لبسها وإنه مايليق بلاعب مشهور …ألخ
صقر🦅[ عدد التعليقات: 98 ] نشر منذ 2 ساعتين
أخت معلمة أعرف ماتقصديني طال عمرك أمزح بس😃😃
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 16669 ] نشر منذ 1 ساعة
بالتوفيق .
ج ي ا ن[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 37 دقيقة
صقر مستأجر شقة في صدى 24 ساعه مسنتر فيها خلي الناس في حالها
صقر🦅[ عدد التعليقات: 98 ] نشر منذ 29 دقيقة
ج ي ا ن
لاتحاتي ياولدي تراني أدفع الإيجار من فلوسي ياوجه الفقر
2 تعليق هو إنت دخلت علشان خاطري ولا ايه هههههههه
ج ي ا ن[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 21 دقيقة
أنا حبيت أخلي الي مايعرفك يعرف أنك………. لأنك حلفت أنك ماتدخل ودخلت في فراغ عرف بنفسك
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 27463 ] نشر منذ 17 دقيقة
يعني بنتهم اسمها مكه طيب والمدينه فينها
صقر🦅[ عدد التعليقات: 98 ] نشر منذ 15 دقيقة
أنا قلت والله ما ادخل بالتشديد على حرف الدال يامتخلف يعني والله لن أتدخل أقرا تعليق الأخت معلمة وتعرف اش أقصد وبعد إذنك ماأبغى نقاش مع اللاشيئ قف جانبا