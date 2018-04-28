بالصور.. معلومات جديدة عن ” أم مكة ” زوجة محمد صلاح

ماجد محمد(صدى):

كان الظهور الأول لزوجة نجم ليفربول والمنتخب المصري ، محمد صلاح ، والتي تدعى ماجي محمد صادق ، بلباسها المحتشم ، أكثر ما أثار الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي ، لاختلافها الملحوظ عن زوجات نجوم الفن والكرة .

وتزوجت ” ماجي ” من محمد صلاح ، في ديسمبر من عام 2013 ، حيث أقيم حفل زفافهما بأحد الفنادق الشهيرة .

وبالرغم من عدم رغبة ” صلاح ” في ظهور زوجته وابنته بالإعلام ، لاعتبارهم ضمن حياته الشخصية ، إلا أن ماجي ظهرت للمرة الأولى لها بأحد مدرجات ملعب الأنفليد ، خلال مباراة محمد صلاح مع ليفربول ضد إيفرتون ، كما عاودت الظهور مرة أخرى ، خلال تتويج النجم المصري بلقب أفضل لاعب في أفريقيا للعام الجاري .

وعن علاقتها بمحمد صلاح ، فقد بدأت عندما كانا زملاء بنفس المدرسة في منطقة بسيون ، حيث ربطتهما علاقة حب تكللت بالزواج في النهاية .