بالفيديو.. نهاية مروعة لشابين بسبب دراجة هوائية

نورة الشهري (صدى):

سقط شابان بطريقة مروعة ، أثناء محاولتها استعراض مهاراتهما في قيادة دراجة هوائية ثنائية ، ما وضعهما في موقف محرج أمام عدد من الاصدقاء .

أظهر مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، شابين استقلا الدراجة الثنائية وحاولا السير بها بسرعة شديدة لكنهما سقطا بطريقة مروعة على الأرض ليدخل الموجودون في نوبة ضحك ساخرة عليهم.