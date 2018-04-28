بالفيديو.. نهاية مروعة لشابين بسبب دراجة هوائية
سقط شابان بطريقة مروعة ، أثناء محاولتها استعراض مهاراتهما في قيادة دراجة هوائية ثنائية ، ما وضعهما في موقف محرج أمام عدد من الاصدقاء .
أظهر مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، شابين استقلا الدراجة الثنائية وحاولا السير بها بسرعة شديدة لكنهما سقطا بطريقة مروعة على الأرض ليدخل الموجودون في نوبة ضحك ساخرة عليهم.
الحربي[ عدد التعليقات: 682 ] نشر منذ 3 دقائق
بِسْم اللَّه الرحْمن الرحيم
الصراحة راحة ، فيديو سخيف ⬅️⬅️⬅️ وناس عقولها تمرش علَى الخفيف 😂😂😂
لذَلك وبناءً عَلَيْه ؛ أنصحهم بالتوجه إلى أقرب مركز صحّي ؛ للتبرع لصالح بنك الدّم المركزي ✍🏻✍🏻
دماؤهم ثقيلة ؛ لأنهم لَمْ يعرفوا للتبرع بالدم طريقاً 😂😂😂
مَع وافر المحبة .