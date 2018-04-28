بالصور.. الإطاحة بطبيب عيون يجري عمليات جراحية للمرضى في منزله
تفاعلت الفرق الرقابية التابعة لوزارة الصحة ، بالتنسيق مع النيابة العامة والجهات الأمنية ، مع بلاغ تقدم به متضرر من طبيب عيون .
وتمكنت الفرق الرقابية من ضبط ممارس طب العيون ، والذي تبين أنه وافد بالمدينة المنورة ، يستقبل المرضى في منزله الخاص ، ويجري لهم عمليات جراحية .
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 1571 ] نشر منذ 20 دقيقة
عساة والله كان يقلع عيونهم ها السذج
يعني شايفين انة نصاب وفي شقة ويطامرون علية عساهم العمى
صقر🦅[ عدد التعليقات: 89 ] نشر منذ 13 دقيقة
لو كان متزوج كان البيت مرتب الله يرزقنا ياارب💕🥀