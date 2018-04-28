بالصور.. الإطاحة بطبيب عيون يجري عمليات جراحية للمرضى في منزله

علي القحطاني(صدى):

تفاعلت الفرق الرقابية التابعة لوزارة الصحة ، بالتنسيق مع النيابة العامة والجهات الأمنية ، مع بلاغ تقدم به متضرر من طبيب عيون .

وتمكنت الفرق الرقابية من ضبط ممارس طب العيون ، والذي تبين أنه وافد بالمدينة المنورة ، يستقبل المرضى في منزله الخاص ، ويجري لهم عمليات جراحية .