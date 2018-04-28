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  • نشر : منذ 26 دقيقة
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  • حوادث

بالصور.. الإطاحة بطبيب عيون يجري عمليات جراحية للمرضى في منزله

بالصور.. الإطاحة بطبيب عيون يجري عمليات جراحية للمرضى في منزله
علي القحطاني(صدى):

تفاعلت الفرق الرقابية التابعة لوزارة الصحة ، بالتنسيق مع النيابة العامة والجهات الأمنية ، مع بلاغ تقدم به متضرر من طبيب عيون .

وتمكنت الفرق الرقابية من ضبط ممارس طب العيون ، والذي تبين أنه وافد بالمدينة المنورة ، يستقبل المرضى في منزله الخاص ، ويجري لهم عمليات جراحية .


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 1571 ] نشر منذ 20 دقيقة

عساة والله كان يقلع عيونهم ها السذج
يعني شايفين انة نصاب وفي شقة ويطامرون علية عساهم العمى

[ عدد التعليقات: 89 ] نشر منذ 13 دقيقة

لو كان متزوج كان البيت مرتب الله يرزقنا ياارب💕🥀

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