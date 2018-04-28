التحالف العربي يُحبط مؤامرة قطرية لإشعال حرب داخلية باليمن

فهمي محمد(صدى):

أحبطت قوات التحالف العربي مؤامرة قطرية لإشعال حرب بين الجيش الوطني والمقاومة في محافظة تعز اليمنية بعد أسبوع من التصعيد العسكري.

وأوضحت مصادر أن مواجهات مسلحة اندلعت في محافظة تعز بين قوات من الجيش وفصيل من المقاومة على اثر دعم قطر لفصيل يتبع الاخوان المسلمين لتنفيذ أعمال تخريبية في المحافظة.

ودعم التحالف العربي جهود محافظ تعز بالعمل على وقف اطلاق النار وتشكيل قوة مشتركة من جميع وحدات الجيش والمقاومة لتنفيذ حملة عسكرية أمنية ضد خلايا إرهابية من تنظيم القاعدة وداعش.

ونتج عن جهود المحافظ توقيع اتفاق يلزم جميع الفصائل بوقف إطلاق النار والعودة الى الجبهات وإخلاء كل مؤسسات الدولة.