بعد وثائق المراسلات السرية.. أمجد طه يطالب بمحاسبة النظام القطري

طلال الضوي(صدى):

طالب الرئيس الإقليمي لمركز دراسات الشرق الأوسط ببريطانيا ، أمجد طه ، الدول العربية ، بضرورة محاسبة النظام القطري بعد ظهور وثائق تكشف المراسلات السرية مع المنظمات الإرهابية وداعميها .

وقال ” طه ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : بعد هذه الوثائق المراسلات القطرية السرية التي كشفتها واشنطن بوست؛ على الدول العربية والعالم ومنظمات حقوق الإنسان محاسبة نظام قطر على المشاركة مع إيران وحزب الله وجبهة النصرة وبشار الأسد في تغيير الديمغرافية والتطهير العرقي لأبناء سوريا .

وتابع قائلًا ” بعد وثائق المراسلات القطرية السرية ؛ يجب تشكيل تحالف دولي لمحاربة نظام قطر… القانون الدولي يضمن للدول المجاورة لقطر الرد على خططها العدوانية .. لن يتم الصمت عن دعم نظام الأمير تميم لتنظيمات ارهابية تهدد أمن البحرين والسعودية ” .