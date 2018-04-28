إسبانيول يتعادل مع لاس بالماس ليبقى في الدوري الإسباني

ماجد محمد(صدى):

تعادل إسبانيول 1-1 اليوم السبت، أمام ضيفه لاس بالماس، في الجولة 35 من “ الليجا ” ، ليبقى في الدوري الإسباني.

ويذكر أن بالتعادل رفع إسبانيول رصيده إلى 40 نقطة، وتقدم للمركز 15 مؤقتاً، بفارق الأهداف أمام ليغانيس صاحب الترتيب الـ16، الذي لم يخض مباراته بالجولة بعد، وليفانتي صاحب المرتبة 17.

ورفع لاس بالماس رصيده إلى 22 نقطة، حيث استمر بالمركز قبل الأخير بالجدول، بعدما تأكد هبوطه رسمياً لدوري الدرجة الثانية الجولة الماضية، بسقوطه 0-4 على يد ديبورتيفو ألافيس.