قاضي لبناني يحكم على متهم بحفظ آية من سورة ” مريم “

بيروت(صدى):

كشفت مصادر إعلامية عن حكم قاضٍ لبناني على متهم بالإساءة للأديان، بحفظ آية من القرآن الكريم من ” سورة مريم ” .

وقالت المصادر: إن قاضي التحقيق في منطقة جبل لبنان نديم الناشف، أصدر أمس، قرارًا مشروطاً بإخلاء سبيل الموقوف ” ع.غ ” ، مقابل حفظ آية من القرآن الكريم من سورة ” مريم ” .

ووأضافت المصادر: وأعطى القاضي المتهم حتى يوم الاثنين للمثول أمامه مجددًا، للتحقق من حفظه الآية.