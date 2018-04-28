قاضي لبناني يحكم على متهم بحفظ آية من سورة ” مريم “
كشفت مصادر إعلامية عن حكم قاضٍ لبناني على متهم بالإساءة للأديان، بحفظ آية من القرآن الكريم من ” سورة مريم ” .
وقالت المصادر: إن قاضي التحقيق في منطقة جبل لبنان نديم الناشف، أصدر أمس، قرارًا مشروطاً بإخلاء سبيل الموقوف ” ع.غ ” ، مقابل حفظ آية من القرآن الكريم من سورة ” مريم ” .
ووأضافت المصادر: وأعطى القاضي المتهم حتى يوم الاثنين للمثول أمامه مجددًا، للتحقق من حفظه الآية.
abdul[ عدد التعليقات: 1159 ] نشر منذ 50 دقيقة
آية واحدة؟ بس مجرد يقول: كهيعص وانتهي الاشكال؟