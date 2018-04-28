بالفيديو.. موسيقى ” الجاز ” تجمع بين العازفين السعوديين والألمان في الرياض

عادل الحربي(صدى):

نظم مركز الملك فهد الثقافي بالرياض، مساء أمس الجمعة، حفلاً لموسيقى ” الجاز ” ، جمع بين عازفين سعوديين وألمان.

وأحيا حفل ” الجاز ” موسيقيان من المملكة، هما محمد محمود حكيم وسلطان الفرد، و 3 موسيقيين من ألمانيا، هم بيرجيتا فليك، ماكس أندريسجويسكي وجيمس بانري.

ويأتي ذلك في إطار مبادرة من الهيئة العامة للثقافة بالتعاون مع السفارة الألمانية.