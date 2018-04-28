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بالفيديو.. موسيقى ” الجاز ” تجمع بين العازفين السعوديين والألمان في الرياض

بالفيديو.. موسيقى ” الجاز ” تجمع بين العازفين السعوديين والألمان في الرياض
عادل الحربي(صدى):

نظم مركز الملك فهد الثقافي بالرياض، مساء أمس الجمعة، حفلاً لموسيقى ” الجاز ” ، جمع بين عازفين سعوديين وألمان.

وأحيا حفل ” الجاز ” موسيقيان من المملكة، هما محمد محمود حكيم وسلطان الفرد، و 3 موسيقيين من ألمانيا، هم بيرجيتا فليك، ماكس أندريسجويسكي وجيمس بانري.

ويأتي ذلك في إطار مبادرة من الهيئة العامة للثقافة بالتعاون مع السفارة الألمانية.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 682 ] نشر منذ 55 دقيقة

بِسْم اللَّه الرحْمن الرحيم

الصراحة راحة ، اللَّه يلعن المخدّرات ويلعن الحبوب وأهلها 🔥🔥🔥😂😂😂

جالسين ياكلاب يا أنجاس تعزفون الجاز يمال القاز اللي يشب فيكم أنتم ومركزكم 🔥🔥🔥

وحاطين راية التّوحيد ⬅️ لا إله إلا اللَّه محمّد رَسُول اللَّه➡️ خلفكم وعند مزامير الشيطان 🔥

فشلتونا ياعملاء الغرب يامنافقين ياخونة الإسلام 🤛🏻👊🏻🤛🏻👊🏻🤛🏻

تراب يملأ هالوجيه التعبانة 😂😂😂 الحبوب ، الحبوب ، الحبوب لاعبة فيكم لعب 😂😂

مَع وافر المحبة .

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