بالفيديو.. موسيقى ” الجاز ” تجمع بين العازفين السعوديين والألمان في الرياض
نظم مركز الملك فهد الثقافي بالرياض، مساء أمس الجمعة، حفلاً لموسيقى ” الجاز ” ، جمع بين عازفين سعوديين وألمان.
وأحيا حفل ” الجاز ” موسيقيان من المملكة، هما محمد محمود حكيم وسلطان الفرد، و 3 موسيقيين من ألمانيا، هم بيرجيتا فليك، ماكس أندريسجويسكي وجيمس بانري.
ويأتي ذلك في إطار مبادرة من الهيئة العامة للثقافة بالتعاون مع السفارة الألمانية.
الحربي[ عدد التعليقات: 682 ] نشر منذ 55 دقيقة
بِسْم اللَّه الرحْمن الرحيم
الصراحة راحة ، اللَّه يلعن المخدّرات ويلعن الحبوب وأهلها 🔥🔥🔥😂😂😂
جالسين ياكلاب يا أنجاس تعزفون الجاز يمال القاز اللي يشب فيكم أنتم ومركزكم 🔥🔥🔥
وحاطين راية التّوحيد ⬅️ لا إله إلا اللَّه محمّد رَسُول اللَّه➡️ خلفكم وعند مزامير الشيطان 🔥
فشلتونا ياعملاء الغرب يامنافقين ياخونة الإسلام 🤛🏻👊🏻🤛🏻👊🏻🤛🏻
تراب يملأ هالوجيه التعبانة 😂😂😂 الحبوب ، الحبوب ، الحبوب لاعبة فيكم لعب 😂😂
مَع وافر المحبة .