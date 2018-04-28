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مواطن يجدد هويته فيفاجأ أنه متوفي

مواطن يجدد هويته فيفاجأ أنه متوفي
تركي السالم(صدى):

تسبب خطأ لأحد موظفي مستشفى الأمير محمد بن ناصر في جازان ، لاعتبار أحد المواطنين بأنه ميتًا ، بالرغم من كونه لايزال على قيد الحياة .

وفي التفاصيل ، فقد توجه المواطن إبراهيم عقيل ، البالغ من العمر ستون عامًا ، إلى المستشفى ، لتسلم جثمان خاله ، وبعدما طلب الموظف هوية المواطن ، أدخل سجله المدني بدلًا من الشخص المتوفي ، لإصدار شهادة الوفاة .

واكتشف ” العقيل ” الخطأ ، عندما توجه في وقت لاحق ، لتجديد هويته ، ليصدمه الموظف بأنه مسجل كمتوفي ، ولم يتمكن من حل المشكلة حتى الآن بالرغم من مرور حوالي 3 شهور على الواقعة .

وتقدم المواطن بشكوى إلى الأحوال المدنية ، بينمت فتحت المديرية العامو للشؤون الصحية ، تحقيقًا موسعًا في الواقعة .

 


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 1159 ] نشر منذ 57 دقيقة

زين… لا يدفع ضرائب ولا فواتير الكهرباء والمياه ولا الجوال. خليك ميّت

[ عدد التعليقات: 10216 ] نشر منذ 49 دقيقة

لاحــول ولا قــوة إلا بالله . الله ألمِستـــــــــعان .

[ عدد التعليقات: 1571 ] نشر منذ 11 دقيقة

الله يعينك
الحين من كثر المرمطة بيتمنى انة ميت ويرتاح
والورثة بعدة بيبلشون بيعدل السجل انة حي وهات يا مراجعات وشكاوي الين يصير فلم مكسيكي

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