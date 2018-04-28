مواطن يجدد هويته فيفاجأ أنه متوفي

تركي السالم(صدى):

تسبب خطأ لأحد موظفي مستشفى الأمير محمد بن ناصر في جازان ، لاعتبار أحد المواطنين بأنه ميتًا ، بالرغم من كونه لايزال على قيد الحياة .

وفي التفاصيل ، فقد توجه المواطن إبراهيم عقيل ، البالغ من العمر ستون عامًا ، إلى المستشفى ، لتسلم جثمان خاله ، وبعدما طلب الموظف هوية المواطن ، أدخل سجله المدني بدلًا من الشخص المتوفي ، لإصدار شهادة الوفاة .

واكتشف ” العقيل ” الخطأ ، عندما توجه في وقت لاحق ، لتجديد هويته ، ليصدمه الموظف بأنه مسجل كمتوفي ، ولم يتمكن من حل المشكلة حتى الآن بالرغم من مرور حوالي 3 شهور على الواقعة .

وتقدم المواطن بشكوى إلى الأحوال المدنية ، بينمت فتحت المديرية العامو للشؤون الصحية ، تحقيقًا موسعًا في الواقعة .