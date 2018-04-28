” إنستجرام ” يوقف حساب مصورة بسبب صورة مخلة

لندن(صدى):

أوقف موقع الصور الشهير ” إنستجرام ” حسابًا لمصورة بعدما شاركت صورة خادشة للحياء عبر صفحتها ، وهو ما استدعى معاقبتها من قبل إدارة التطبيق بهذه الطريقة .

ووفقًا لصحف بريطانية ، فإن المصورة التب تدعى سامنثا كاسولاري ، البالغة من العمر 41 عامًا ، نشرت صورة تتعلق بأسرار المرأة والتعامل مع نظافتها الشخصية ، وهو ما يرتبط بعملها العام الماضي ، مع إحدى شركات الموضة والجمال .

وكانت ” كاسولاري ” قد نشرت الصورة في مجلة ألور ، ووضعت في الصفحة الأولى خلال مايو الماضي ، إلا أنها لم تسبب نفس رد الفعل الذي صدر من إنستجرام ، لتظهر المصورة وتبرر عبر حساباتها الأخرى على مواقع التواصل الاجتماعي قائلة ” لم يشتكِ أحد من أن الصور مبتذلة وهي ليست ذات طابع إباحي وكل مَن يعرفني يعرف أنني لن أصور أي شيء من هذا النوع ” .