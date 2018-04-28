بعد تزييف واقعة العلم الإيراني.. مواطنون يردون: ” السعودية الجديدة عاجبتني “

فهد بن عبدالله(صدى):

شهدت المملكة أمس انطلاق الحدث الأقوى على الساحة الرياضية؛ بدعم من الهيئة العامة للرياضة؛ حيث استقبلت جدة أعظم رويال رامبل بمشاركة 50 مصارع من نجوم الـ WWE .

وعكس هذا الحدث الأعظم مستوى التغيرات التي تشهدها المملكة؛ فلم يكن حدث أمس متوقع أن يحدث على أراضي المملكة في الماضي.

وأثبتت الهيئة العامة للرياضة قدرتها على تنظيم حدث ضخم، والذي خرج في أبهى صورة؛ ليرسل إلى العالم رسالة بأن المملكة قادرة على استضافة الأحداث المختلفة عن جدارة.

وعلى الرغم من استغلال بعض الخلايا الإلكترونية لأحداث صغيرة في الحدث؛ لتعكس صورة غير صحيحة وسلبية؛ لتشويه صورة المملكة؛ إلا أنه في النهاية سلطت وسائل الإعلام العالمية الضوء على الحدث بشكل إيجابي؛ حيث أشاد الإعلام العالمي بقدرة السعودية على التطور والتقدم سريعًا، واصفين الحدث بأنه تاريخي.

وتجاهل الإعلام المعادي الحدث بكافة جوانبه الإيجابية؛ لتحريف الفقرة التي شهدت رفع العلم الإيراني؛ حيث في الحقيقة أرادت المملكة توصيل رسالة من خلال تلك الفقرة للتأكيد على رفضها لإيران وسياستها وطردها، إلا أن الإعلام الذي يرغب في تشويه هذا الحدث هرول لاستغلال اللقطة بشكل سلبي ومزيف.

حيث غرد الرياضي عبد العزيز المريسل تعليقًا على أعظم رويال رامبل قائلًا: ” سعدت بالتواجد في أعظم رويال رامبل، مع أبنائي و إستمتعنا بالمباريات القوية و خاصة مباراة جون سينا و الأندرتيكر و رومان رينز ، لكن أكثر ما أسعدني الرسالة الواضحة لطرد إيران من قبل مصارعين يمثلون ” .

وفي السياق ذاته أبدى الشعب ترحيبه بهذا التغيير الجديد على المملكة، حيث تم تدشين وسم ” السعودية الجديدة عاجبتني ” ، والذي شهد تفاعل كبير من قبل المغردين على أعظم رويال رامبل.

وقال أحد المغردين: ” لماذا السعودية الجديدة عاجبتني.. لأنها تطـور بلا انحـلال .. اعتدال بلا انحراف .. وسطيـة بلا تطـرف .. قــوة بلا تخـــاذل .. عزيمــة بلا تـــردد .. قيــادة بلا تـأخــر .. ” .

وأضاف أخر: ” بكل تأكيد أن الأمير محمد بن سلمان هو مهندس التغيير و التطوير في بلادنا و هو المجدد لنا بعد الصحوة و التطرف التي سيطرت علينا لمدة 30 سنة سنحاربها و نقضي عليها تماماً الان و حالاً ” .