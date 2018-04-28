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محمد صلاح يواجه أزمة في نهائي دوري أبطال أوروبا

محمد صلاح يواجه أزمة في نهائي دوري أبطال أوروبا
نواف السالم(صدى):

سلطت صحيفة بريطانية ، الضوء على مشكلة دينية قد تواجه نجم ليفربول والمنتخب المصري ، محمد صلاح ، في حال صعد فريقه الإنجليزي إلى نهائي دوري أبطال أوروبا .

وأشارت الصحيفة ، إلى أن شهر رمضان المبارك يبدأ يوم 15 مايو المقبل ، أي قبل 10 أيام من موعد اللقاء الأوروبي الأهم في القارة ، وهو ما سيضطر ” صلاح ” للصيام عن الطعام والشراب ، وقد يؤثر ذلك على أدائه الفني في الملعب .

ولفتت الصحيفة ، إلى أن الفتوى الشرعية التي أطلقها مفتي جمهورية مصر العربية ، شوقي علام ، تجيز إفطار النجم المصري وزملائه في المنتخب خلال الأيام التي تتعارض مع تواجدهم في روسيا للمشاركة في المونديال .

 


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