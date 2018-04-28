بالفيديو.. 4 نصائح للمسافرين أثناء تعرض الطائرة لمطبات هوائية

سالم المطيري(صدى):

علّق الكابتن طيار عبدالله الغامدي، اليوم السبت، على مقطع فيديو انتشر بشأن حالة الهلع داخل الطائرة العائدة من القصيم للرياض صباح الخميس الماضي بسب تغيرات الأحوال الجوية.

وأكد، على أن المطبات الهوائية لا تؤثر على الطائرة ولا تسقطها، مطالبًا جميع المسافرين والركاب بالتزام الهدوء والطمأنينة أثناء تعرض الطائرة لمطبات هوائية.

وقال: اجلسوا في أماكنكم على مقاعدكم واربطوا أحزمتكم وثقوا بالله وبرحمته وحفظه وبأن سلامة الركاب والمسافرين والطائرة أولوية قُصوى لدي كل الطيارين.

وأشار إلى أن الطيار يجهل وجودها لأنها هواء ولا تشاهد ، وربما تحدث القلق والتوتر لدى بعض المسافرين، مضيفًا، المطبات الهوائية مزعجة ومقلقة لكن لا تزيدوا الطين بلة بالصياح والبكاء.

وأضاف: كلنا نعرف الله سبحانه في السراء والضراء، لكن تصرفات بعض الركاب خاصة النساء تزيد من انفعالات ومشاعر الرعب والانهيار داخل الطائرة حتى الذي كان لا يخاف أصبح يشعر بالخوف.

وتابع: قد تقع حالات هستيريا وإغماء ويصبح وقتها الطيار بين مشكلتين الاولى مواجهة الاحوال الجوية والتعامل معها والثانية حالات صحية طارئة وأرواح داخل الطائرة يجب المحافظة عليها، قائلًا المبالغة في ردة الفعل من قبل الركاب أثناء الحالات الطارئة “مصيبة”، ويجب الالتزام بذكر الله والمحافظة على الهدوء.