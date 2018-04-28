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حساب المواطن يوضح الإجراء المتبع عند تغير الراتب

حساب المواطن يوضح الإجراء المتبع عند تغير الراتب
علي القحطاني(صدى):

رد حساب المواطن ، على تساؤل أحد الأشخاص فيما يتعلق بالراتب المتغير بالنسبة لمن لم يثبتوا في العمل ولايزالوا تحت التجربة .

وكان مواطن قد سأل البرنامج عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” قائلًا : الآن في وظيفة جديدة وهناك فترة تجربة وفيها الراتب يختلف عن السابق.. هل يسجل الراتب الجديد أو ينتظر حتى نهاية فترة التجربة والتثبيت؟ ” .

وأوضحت خدمة العملاء التابعة لحساب المواطن ، ردًا على استفسار المواطن ، أنه يجب إدخال الراتب الحالي ، وفي حال تم تغييره يمكن تعديل البيانات في أي وقت .


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15 تعليق

[ عدد التعليقات: 98 ] نشر منذ 3 ساعات

راعي الددسن تراني اكتشفت البارحة أنك معمر 😂😂😂عقبال∞

[ عدد التعليقات: 10223 ] نشر منذ 3 ساعات

يخـوي صقر🦅 .💚.
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أنازي ما قـلت لك البارحــه عمـري أربعــــين .
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ماعــــلاك مـن هـرج إختـنا ناقـده تـراهـا تَمـزح .
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والله يجعلنـا وإيـاكــم مِـن ألمعَــريــن .
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اللـــــهم آمـــــــــــين يارب ألعـــــــــــالمــين.

[ عدد التعليقات: 98 ] نشر منذ 3 ساعات

أخوي راعي الددسن معمرين ان شاء الله وأهم شي صالحين ☹☹☹

[ عدد التعليقات: 10223 ] نشر منذ 3 ساعات

يعزيزتي ناقده و متابعه ❣.💚.
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ههههه😂. إلــلا قلتــي . ماحقولو انك معمر عمرك سبعين ومافوق 🤐.

[ عدد التعليقات: 10223 ] نشر منذ 2 ساعتين

يخـوي صقر🦅 .💚.
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إن شـاء الله يجعلنـا وإيـاكــم مِـن ألمعَــريــن ألصـالحــــــين .

[ عدد التعليقات: 4561 ] نشر منذ 2 ساعتين

ههههههههههه قلبك ابيض ياراااعي 😂😂😂😂 امززززح واستهبل ياقمر

[ عدد التعليقات: 172 ] نشر منذ 2 ساعتين

ههههههههههههههههههههههه

[ عدد التعليقات: 4561 ] نشر منذ 2 ساعتين

هههههههههههههه لمن قلت من المعرين …قلت ايش الهرجه ؟! بعدين استوعبت 😁🤭🙈

[ عدد التعليقات: 10223 ] نشر منذ 2 ساعتين

يعزيزتي ناقده و متابعه ❣.💚.
.
والله لـو تِقــولــين إنـي عَـديـت ألمــية سـنه زي ألعســل على قلــبي .🍯💖😊.

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