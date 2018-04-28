حساب المواطن يوضح الإجراء المتبع عند تغير الراتب

علي القحطاني(صدى):

رد حساب المواطن ، على تساؤل أحد الأشخاص فيما يتعلق بالراتب المتغير بالنسبة لمن لم يثبتوا في العمل ولايزالوا تحت التجربة .

وكان مواطن قد سأل البرنامج عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” قائلًا : الآن في وظيفة جديدة وهناك فترة تجربة وفيها الراتب يختلف عن السابق.. هل يسجل الراتب الجديد أو ينتظر حتى نهاية فترة التجربة والتثبيت؟ ” .

وأوضحت خدمة العملاء التابعة لحساب المواطن ، ردًا على استفسار المواطن ، أنه يجب إدخال الراتب الحالي ، وفي حال تم تغييره يمكن تعديل البيانات في أي وقت .