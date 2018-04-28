حساب المواطن يوضح الإجراء المتبع عند تغير الراتب
رد حساب المواطن ، على تساؤل أحد الأشخاص فيما يتعلق بالراتب المتغير بالنسبة لمن لم يثبتوا في العمل ولايزالوا تحت التجربة .
وكان مواطن قد سأل البرنامج عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” قائلًا : الآن في وظيفة جديدة وهناك فترة تجربة وفيها الراتب يختلف عن السابق.. هل يسجل الراتب الجديد أو ينتظر حتى نهاية فترة التجربة والتثبيت؟ ” .
وأوضحت خدمة العملاء التابعة لحساب المواطن ، ردًا على استفسار المواطن ، أنه يجب إدخال الراتب الحالي ، وفي حال تم تغييره يمكن تعديل البيانات في أي وقت .
نهار السلام[ عدد التعليقات: 744 ] نشر منذ 3 ساعات
الذل بعينه . . . !
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 10223 ] نشر منذ 3 ساعات
طـــــــــــــــــــــــــيب .
صقر🦅[ عدد التعليقات: 98 ] نشر منذ 3 ساعات
راعي الددسن تراني اكتشفت البارحة أنك معمر 😂😂😂عقبال∞
ناقده و متابعه ❣️[ عدد التعليقات: 4561 ] نشر منذ 3 ساعات
🤭 انا ماقلت شي
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 10223 ] نشر منذ 3 ساعات
يخـوي صقر🦅 .💚.
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أنازي ما قـلت لك البارحــه عمـري أربعــــين .
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ماعــــلاك مـن هـرج إختـنا ناقـده تـراهـا تَمـزح .
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والله يجعلنـا وإيـاكــم مِـن ألمعَــريــن .
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اللـــــهم آمـــــــــــين يارب ألعـــــــــــالمــين.
صقر🦅[ عدد التعليقات: 98 ] نشر منذ 3 ساعات
أخوي راعي الددسن معمرين ان شاء الله وأهم شي صالحين ☹☹☹
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 10223 ] نشر منذ 3 ساعات
يعزيزتي ناقده و متابعه ❣.💚.
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ههههه😂. إلــلا قلتــي . ماحقولو انك معمر عمرك سبعين ومافوق 🤐.
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 10223 ] نشر منذ 2 ساعتين
يخـوي صقر🦅 .💚.
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إن شـاء الله يجعلنـا وإيـاكــم مِـن ألمعَــريــن ألصـالحــــــين .
ناقده و متابعه ❣️[ عدد التعليقات: 4561 ] نشر منذ 2 ساعتين
ههههههههههه قلبك ابيض ياراااعي 😂😂😂😂 امززززح واستهبل ياقمر
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 10223 ] نشر منذ 2 ساعتين
= مِـن ألمعَــمريــن = تصحيح تـوني شِفتـها .😬😊.
اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 172 ] نشر منذ 2 ساعتين
ههههههههههههههههههههههه
ناقده و متابعه ❣️[ عدد التعليقات: 4561 ] نشر منذ 2 ساعتين
هههههههههههههه لمن قلت من المعرين …قلت ايش الهرجه ؟! بعدين استوعبت 😁🤭🙈
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 10223 ] نشر منذ 2 ساعتين
يعزيزتي ناقده و متابعه ❣.💚.
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والله لـو تِقــولــين إنـي عَـديـت ألمــية سـنه زي ألعســل على قلــبي .🍯💖😊.
ناقده و متابعه ❣️[ عدد التعليقات: 4561 ] نشر منذ 2 ساعتين
انت شيخ الشباب ياراااعي …😍
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 16669 ] نشر منذ 1 ساعة
اممم الحمد لله