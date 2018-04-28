بالفيديو.. غضب وصياح رؤى الصبان لسفر خادمتها قبل رمضان

نورة الشهري (صدى):

عبرت الإعلامية رؤى الصبان زوجة الإعلامي السعودي حمود الفايز ، عن استياءها من قرار خادمتها بالسفر قبل رمضان بسبب مرض شقيقتها .

وقالت رؤى خلال فيديو نشرته عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، ” شو أكتر شئ مرعب ممكن تمر فيه ربة المنزل .. هذا الشئ أنا مريت فيه .. تخيلوا أنو مدبرة المنزل مسافرة وبتتركني قبل رمضان ” .

وتابعت رؤى ، ” خلاص شو بسوي لا حول ولا قوة .. بدها تسافر أختها مريضة الله يشفيها .. بس تذكرت الفيديوهات ياللي بترشوها الحريم قبل رمضان يوم يسافرون خدمهم .. يستوي الصياح والنرفزة وهذا كله صاير معي الحين ” .