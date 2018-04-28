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بالفيديو.. الجحلان يتوقع تدريب سامي الجابر للهلال

بالفيديو.. الجحلان يتوقع تدريب سامي الجابر للهلال
نايف السالم(صدى):

أعرب الإعلامي عبدالمحسن الجحلان ، عن قلقه من تأخر رئيس نادي الهلال، سامي الجابر، في التعاقد مع مدرب جديد للفريق، واتخاذه القرارات المتعلقة بالاستغناء عن اللاعبين واستقطابهم دون الرجوع لجهاز فني .

وأشار ” الجحلان ” خلال برنامج ” الحصاد الرياضي ” ، إلى أن الهلال استغنى مؤخرًا عن لاعبين يمثلون كنوزًا للزعيم، والذين كان من بينهم عبدالملك الخيبرب وميليسي .

ولفت الإعلامي، إلى أنه لايستبعد تولي ” الجابر ” تدريب الفريق، في حال تأخر في التعاقد مع مدرب جديد، مضيفًا ” الجماهير ستحاسب الإدارة حسابًا عسيرًا ؛ لأنه لا يوجد اسم يعلو فوق اسم الكيان الهلالي .


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