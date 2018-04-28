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بالفيديو.. هيفاء وهبي أمام المرآة: أنا سمينة بس المهم الأخلاق

بالفيديو.. هيفاء وهبي أمام المرآة: أنا سمينة بس المهم الأخلاق
أماني الغامدي(صدى):

أشعلت االفنانة اللبنانية هيفاء وهبي ، مواقع التواصل الاجتماعي ،بمقطع فيديو عفوي، من كواليس تصوير مسلسل ” لعنة كارما ” .

وقالت في الفيديو ، إنّها تستعد لتصوير مشهد يجب ان تبدو فيه متعبة، مضيفةً: ” أنا بالفعل متعبة فقد بدأنا التصوير باكراً ” .

ووقفت وهبي أمام المرآة، فقالت مازحةً: ” أبدو سمينة بسبب الجاكيت الّتي ارتديها.. مش مهم، المهم الأخلاق ” .

وتدور أحداث المسلسل حول فتاة تضطرها الظروف على التورط مع مجموعة من الخارجين على القانون، وتحاول جاهدة أن تخرج من هذه الورطة.


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