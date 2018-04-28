4 أشياء عليك الانتباه لها حال غرق سيارتك

عادل الحربي(صدى):

في ظل ما تعانيه بعض الدول من الطقس السيئ تصل إلى حد الأعاصير والعواصف المحملة بسحب مطيرة تحول الطرق والشوارع إلى ما يشبه البحيرات، ما يتسبب في غرق عديد من السيارات.

كشف عدد من الخبراء في مجال السيارات عدد من الأجراءت والخطوات التي يجب اتخاذها حال غرق سيارتك:

1- الإجراءات القانونية

في حالة غرق السيارة مع وجود تأمين عليها يجب على الفور أولا الاتصال بالشرطة وإتخاذ الإجراءات القانونية، لعدم ضياع الحقوق في التعويضات.

2- المحرك

في حالة غرق السيارة يمنع نهائىا تشغيل محركها، وذلك كون حجرة الاحتراق الداخلي مغمورة بالماء ويجب تجفيفها تماما أولا.

3- الداخلية

يجب تجفيف داخلية السيارة بالكامل في حالة غرقها حتى لا تتأثر ويحدث تآكل لهيكل السيارة.

4- التوصيلات الكهربائية

يمنع نهائيا بعد تعرض السيارة للمياه تشغيل أي دائرة كهربائية حتى لا يتعرض الشخص للصعق، وحتى لا تتعرض السيارة نفسها للتلف، وكل ما يجب فعله هو فصل الأقطاب الكهربائية وتجفيف الضفائر والدارات الكهربائية.