اكتشفي أفضل الطرق للعناية ببشرتك كل صباح

متابعات(صدى):

أظهرت الأبحاث أن الهيدروكربونات العطرية متعددة الحلقات المتواجدة في الكريمات وواقي الشمس ، تتشبث بالجسيمات المجهرية المحمولة جواً، وتتحول إلى الكينونات التي يمكن أن تسبب شيخوخة الجلد كالتعرض المزمن للأشعة فوق البنفسجية، والمعروف أن أولئك الذين يعيشون في المدن أكثر عرضة لهذا الخطر.

ولحل هذه المشكلة، تحدثت الدكتورة ” ديبرا جليمان ” طبيبة الأمراض الجلدية من نيويورك ومؤلفة كتاب “سكين رولز ” ، عن أفضل طرق العناية بالبشرة في الصباح. وبغض النظر عن نوع بشرتك، تنصح ” جليمان ” بالتطهير، وتطبيق السيروم، وأخيراً كريم الحماية من الشمس.

أيقظي بشرتك الخاملة بتطهيرها بمسحوق التقشير، والذي سوف يساعد على التخلص من خلايا الجلد الميتة، وهذا سيظهر نضارة بشرتك ويجعلها أكثر سلاسة للمكياج، كما تنصح ” جليمان ” بأخذ خطوة تقشير إضافية إذا كنت تتوقعين أن يتم تصويرك في ذلك اليوم، حتى تتقبل بشرتك المكياج بشكل أفضل.

وللحصول على بشرة أفضل يمكنك الاستعانة ببعض المنتجات التجميلية التالية:

– للتقشير ننصح باستخدام صودا خبز ” بيور ” للفرك المطهر.

– لبشرة أنعم استخدمي ” شانيل جوماج ميكروبيرل ايكلات “.

– للتطهير اليومي استخدمي بودرة ” تاتشا رايس انزيم “.

– لعلاج البشرة الجافة استعيني بزيت ” كورا أورغانيكس نوني ” لتلميع الوجه.