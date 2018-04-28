صحة الرياض تكثّف توعيتها لتعزيز صحة الفم والاسنان بالمراكز التجارية

سعيد العجل(صدى):

تواصل صحة الرياض فعالياتها التوعوية لتعزيز صحة الفم والأسنان في المراكز التجارية حيث تم إقامة معرض توعوي في مركز صحارى مول ابتداءا من الخميس ٢٦ ابريل واستمر لمدة ٣ ايّام بهدف توعية افراد المجتمع بكل ما يخص صحة الفم والأسنان وشهد المعرض اقامة أركان تثقيفيةيحصل الزائر على المعلومة الصحية عن طريق الوسائل التثقيفية وتقديم الاستشارات وفحص الأسنان للأطفال من خلال مجموعة من الأطباء والطبيبات وأخصائي صحة الفم المتواجدين في الموقع.

فيما يتوفر في المعرض ركن مخصص للأطفال لممارسة رسم الأسنان وتلوينها وتلقي المعلومة الطبية الصحيحة من خلال هذا النشاط التفاعلي.

والجدير بالذكر ان هذه الحملات التوعية هي مشاركة مجتمعية بين صحة الرياض و صيدليات الدواء وكذلك ألو دنت و فرش أسنان ( بنات ) اللذين ساهمو بتقديم الهدايا للزوار .