هيئة تطوير المدينة تنظم المؤتمر الدولي الأول لأنسنة المدن

حسين العلي (صدى):

بموافقة كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وبرعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة ورئيس هيئة تطوير المدينة المنورة، تنظم هيئة تطوير المدينة المنورة بالتضامن مع مركز الإدارة المحلية، في مركز المؤتمرات في جامعة طيبة في المدينة المنورة، خلال الفترة 21-24 شعبان 1439 الموافق 7 – 10 مايو 2018، المؤتمر الدولي الأول لأنسنة المُدن، الذي يهدف إلى استعراض التوجهات العالمية الحالية في مجالات ” أنسنة المدن ” و ” المدن الحية ” إضافة إلى الوسائل الحديثة في تطوير الأماكن العامة ومراكز المدن والأحياء وتحسين الفراغات الحضرية ورفع مستوى جودة الحياة العمرانية وذلك لجعل المُدن صديقة للإنسان . ويناقش المؤتمر على مدى 20 جلسة، بمشاركة نحو 50 من الخبراء والمختصين المحليين والعالميين والعرب، أفضل وسائل تطوير المدن والآليات المحلية والدولية المناسبة لتطوير المدن لتكون ملائمة لحياة الإنسان والعيش فيها، وبحث الإمكانيات المتاحة لتطويرها إلى جانب بحث سبل تحفيز القطاعات والمجتمعات للمشاركة في مبادارات ومشاريع أنسنة المدن.

وإضافة إلى ذلك يستعرض المتحدثون المشاركون عدداً من المحاور الرئيسية التي تتضمن محوراً خاصاً بالمدن الإنسانية ومناقشة المبادئ والممارسات في هذا الجانب، إضافة إلى استعراض إدارة المدن الإنسانية ودور السلطات المحلية في المحور الثاني، وتسليط الضوء على تخطيط و تصميم المدن الانسانية ودور الأماكن العامة والفراغات المفتوحة .

كما يناقش المؤتمر بحث تمويل المدن الإنسانية، وسيتم دراسة التحول نحو المدن لتصبح ملائمة للجميع في أعمال المحور السادس للمؤتمر، وسيتم مناقشة دمج الاستدامة البيئة مع برامج الأنسنة في المحور السابع وسيشتمل المحور الثامن الأخير مناقشة دور الثقافة والتعليم في أنسنة المدن .

كما يتناول المؤتمر عرض ومناقشة التوجهات الحالية والخبرات المكتسبة في مشاريع ومبادرات أنسنة المدينة المنورة التي تقوم على تنفيذها هيئة تطوير المدينة المنورة.

ويعتبر المؤتمر فرصة مهمة للمهتمين والمتخصصين للمشاركة وحضور الفعاليات وجلسات المناقشة، لإثراء هذا التجمع العلمي، خصوصاً أنهم لن يحتاجوا إلا إلى التسجيل من خلال الموقع الإلكتروني على الرابط التالي: http://human-cities.com/ar/registration .