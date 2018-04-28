” الشايع ” للتجارة توفر 170 وظيفة شاغرة بعدة مدن

فاطمة المالكي(صدى):

توفر شركة الشايع الدولية للتجارة، 170 وظيفة شاغرة للسعوديين والمقيمين، عبر موقعها الإلكتروني، للعمل بفروع الشركة، وعدد من المتاجر التابعة لها في 19 مدينة بالمملكة.

وتتمثل هذه المدن المتاحة بها الوظائف في: ” الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، وجدة، وأبها، والقصيم، وتبوك، وجازان، وحائل، والدمام، والخبر، والجبيل، وعرعر، وينبع، وحفرالباطن، والدوادمي، وخميس مشيط، وسكاكا، وعنيزة ” .

وأتاحت الشركة، هذه الوظائف لحملة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم في عدد من التخصصات، وذلك وفقًا للمسميات الوظيفية التالية:

– مساعد مبيعات (عدد 54 وظيفة).

– مساعد مدير متجر (عدد 25 وظيفة).

– مساعد مبيعات أول (عدد 10 وظائف).

– مدير المبيعات (عدد 7 وظائف).

– مدير متجر (عدد 26 وظيفة).

– مروج مرئي (عدد 11 وظيفة).

– خبير أدوات تجميل (عدد 5 وظائف).

– مساعد أدوات تجميل (عدد 3 وظائف).

– مدير إدارة المتجر (عدد 3 وظائف).

– أخصائي تصميم استوديو (عدد 6 وظائف).

– موظف أمن (عدد 3 وظائف).

– فني قهوة.

– مساعد مبيعات- مستودع.

– مساعد مدير مبيعات (عدد 3 وظائف).

– مشرف قسم (عدد وظيفتين).

– نائب مدير المتجر (عدد وظيفتين).

– مشرف أمن.

– رئيس الصندوق.

– مدير قسم (عدد وظيفتين).

– مصمم أدوات تجميل.

– أخصائي سياحة وسفر.

– صيدلاني.

– طبيب عيون.

وأشارت ” الشايع ” ، أن التقديم على هذه الوظائف متاح من قِبل الراغبين، عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، بداية من يوم 24 إبريل 2018م.

كما بيّنت الشركة، أنه يمكن الإطلاع على تفاصيل وشروط تلك الوظائف المعلنة، وذلك من خلال الرابط التالي:هنا