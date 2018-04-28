بالفيديو.. تيس يهرب من المزاد بقفزه مفاجئة ويعتدي على ” لجنة التحكيم “
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، فيديو طريف لتيس هرب من حلبة اثناء عرضه للبيع في مزاد ، وقفز بطريقة مفاجئة على لجنة التحكيم .
وظهر التيس وهو داخل حلبة تم وضعه بها أثناء عرضه للبيع في مزاد ، وبرفقته أحد الحراس ، ثم بدأ يجول داخل الحلقة ، حتى قفز بطريقة مفاجئة وهاجم لجنة الحكام المكونة من 3 أشخاص ما أصابهم بالذعر وفروا مبتعدين عن مكانهم .
الهمس الجميل[ عدد التعليقات: 2312 ] نشر منذ 49 دقيقة
هههههههههههههههههه طيرهم والان عرفنا من التيس فيهم
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 10206 ] نشر منذ 39 دقيقة
ههههههههههه.ههههههههههه.ههههههههههه.
.
جاك ألتيـــس يابايــــــــع ألخِـــــــرفان .🐐😂😅😂.
الحربي[ عدد التعليقات: 680 ] نشر منذ 33 دقيقة
بِسْم اللَّه الرحْمن الرحيم
الصراحة راحة ، أكيد التيس عِندَه خبر عَن سهرة المصارعة البارحة اللي صارت بملعب
الجوهرة في جدة 😂😂😂 وجيت أنت يالمحرج الخبل وزدت الطين بلة 😂😂😂
كيف تقول عن التيس فحل و تسومه بألف بس 😂😂😂 كلّ هالزين وتسومه بألف 😂😂😂
تستاهل أنت ولجنة الفلس هجمة التيس المرتدة 😂😂 التيس جالس بالحلبة يتبختر ويتمنظر
لحاله عَل وَعَسَى يجيب مبلغ طيب يجمل نفسه وراعيه 💵 وأنت داق حنك وتقلل قيمة الفحولة
والجمال 😂😂😂 هذا درس لك ولباقي الدلالين من بعدك 😂😂😂
قفزة التيس على اللجنة خرافية ، غطّى علَى المصارع تربل إتش 🥊Triple H🥊🥊🥊
مَع وافر المحبة .
ناقده و متابعه ❣️[ عدد التعليقات: 4545 ] نشر منذ 25 دقيقة
ههههههههههه احسسسسن فلت منووو 😂