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  3. بالفيديو.. تيس يهرب من المزاد بقفزه مفاجئة ويعتدي على ” لجنة التحكيم “

بالفيديو.. تيس يهرب من المزاد بقفزه مفاجئة ويعتدي على ” لجنة التحكيم “

بالفيديو.. تيس يهرب من المزاد بقفزه مفاجئة ويعتدي على ” لجنة التحكيم “
متابعات(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، فيديو طريف لتيس هرب من حلبة اثناء عرضه للبيع في مزاد ، وقفز بطريقة مفاجئة على لجنة التحكيم .

وظهر التيس وهو داخل حلبة تم وضعه بها أثناء عرضه للبيع في مزاد ، وبرفقته أحد الحراس ، ثم بدأ يجول داخل الحلقة ، حتى قفز بطريقة مفاجئة وهاجم لجنة الحكام المكونة من 3 أشخاص ما أصابهم بالذعر وفروا مبتعدين عن مكانهم .


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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 2312 ] نشر منذ 49 دقيقة

هههههههههههههههههه طيرهم والان عرفنا من التيس فيهم

[ عدد التعليقات: 10206 ] نشر منذ 39 دقيقة

ههههههههههه.ههههههههههه.ههههههههههه.
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جاك ألتيـــس يابايــــــــع ألخِـــــــرفان .🐐😂😅😂.

[ عدد التعليقات: 680 ] نشر منذ 33 دقيقة

بِسْم اللَّه الرحْمن الرحيم

الصراحة راحة ، أكيد التيس عِندَه خبر عَن سهرة المصارعة البارحة اللي صارت بملعب

الجوهرة في جدة 😂😂😂 وجيت أنت يالمحرج الخبل وزدت الطين بلة 😂😂😂

كيف تقول عن التيس فحل و تسومه بألف بس 😂😂😂 كلّ هالزين وتسومه بألف 😂😂😂

تستاهل أنت ولجنة الفلس هجمة التيس المرتدة 😂😂 التيس جالس بالحلبة يتبختر ويتمنظر

لحاله عَل وَعَسَى يجيب مبلغ طيب يجمل نفسه وراعيه 💵 وأنت داق حنك وتقلل قيمة الفحولة

والجمال 😂😂😂 هذا درس لك ولباقي الدلالين من بعدك 😂😂😂

قفزة التيس على اللجنة خرافية ، غطّى علَى المصارع تربل إتش 🥊Triple H🥊🥊🥊

مَع وافر المحبة .

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