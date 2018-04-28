بالفيديو.. تيس يهرب من المزاد بقفزه مفاجئة ويعتدي على ” لجنة التحكيم “

متابعات(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، فيديو طريف لتيس هرب من حلبة اثناء عرضه للبيع في مزاد ، وقفز بطريقة مفاجئة على لجنة التحكيم .

وظهر التيس وهو داخل حلبة تم وضعه بها أثناء عرضه للبيع في مزاد ، وبرفقته أحد الحراس ، ثم بدأ يجول داخل الحلقة ، حتى قفز بطريقة مفاجئة وهاجم لجنة الحكام المكونة من 3 أشخاص ما أصابهم بالذعر وفروا مبتعدين عن مكانهم .