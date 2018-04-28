بالفيديو.. اندلاع حريق في برج ترامب باكو

باكو(صدى):

نشب حريق هائل في برج ” ترامب باكو ” في باكو عاصمة أذربيجان؛ حيث يعد البرج أحد أعلى الأبراج في العاصمة الأذرية.

وأظهر مقطع فيديو الحريق الذي اندلع في الطوابق العليا من البرج، الذي يتكون من 33 طابقًا؛ حيث تصاعدت الأدخنة من البرج الضخم.

ومن الجدير بالذكر، أنه بدأ بناء البرج في عام 2008 واكتمل في العام 2015، وذلك بمشاركة منظمة ترامب بالتعاون مع الشركة الأذرية التي تملك البرج في الوقت الحالي ” ZAQAN HOLDING ” .