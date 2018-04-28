بعد زيارتها لها.. زوجة ماكرون تصف ميلانيا ترامب بـ ” الحزينة “

باريس(صدى):

زارت بريجيت ماكرون زوجة الرئيس الفرنسي، نظيرتها زوجة ميلانيا ترامب الرئيس الأمريكي في منزلها، وذلك على هامش زيارة ماكرون لدونالد ترامب الاثنين الماضي في زيارةٍ امتدت لثلاثة أيام.

وبعد زيارتها لها، وصفت زوجة الرئيس الفرنسي صاحبة الـ65 عامًا نظيرتها ميلانيا صاحبة الـ48 عامًا بـ ” الحزينة ” حيث أنها تعيش مقيدة في بيتها، ولا يمكنها الخروج، أو حتى فتح النوافذ لتتنفس القليل من الهواء النقي.

وصرّحت بريجيت قائلةً: ” ميلانيا كانت مرحة. لدينا نفس حسّ الفكاهة. ضحكنا معًا كثيرًا.. كانت طيبة القلب، وجميلة وذكية وصريحة. ” ، مضيفة: ” لا يمكنها فعل شيء، لا يمكنها حتى فتح نوافذ البيت الأبيض أو الخروج منه. إنها مقيدة أكثر مني بكثير، أنا أخرج في باريس كل يوم. ”

وأوضحت بريجيت ماكرون أن شخصية ميلانيا مرحة عكس ما تظهر به بوسائل الإعلام من العبوس: ” كل شيء يتم تأويله جدًا، إن شخصيتها قوية لكنها تعمل بجدّ لإخفائها، إنها تضحك بسهولة شديدة وعلى أي شيء، لكنها لا تظهر ذلك مثلي. ”