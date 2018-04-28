العراق تتفاوض مع سعوديين للانضمام لملاعب العراق

ماجد محمد(صدى):

قال وزير الرياضة العراقي عبدالحسين عبطان، إن العراق ستفاوض نجومًا من عدد من الدول على راسها المملكة ومصر، وأوروبا؛ لدعم ملف مطلب العراق برفع الحظر الدولي عن الملاعب العراقية.

وأضاف وزير الرياضة إن تفاصيل تلك المفاوضات سيتم الكشف عن تفاصيلها عقب الانتخابات البرلمانية العراقية.

وأعلن عن افتتاح ملعب الكفل مطلع شهر مايو المقبل، ، و الذي يتسع لعشرة آلاف متفرج، وفي الخامس من الشهر نفسه، سيتم افتتاح ملعب النجف الذي يسع ثلاثين ألف متفرج، وقال: إن العمل مستمر في ملاعب بغداد وبقية المحافظات، وسيتم افتتاح المزيد من الملاعب خلال العام الجاري لاسيما في بغداد.