قطار الحرمين يستضيف ” وقف تعظيم الوحيين ” خلال رحلة بين ” رابغ والمدينة “

علي القحطاني(صدى):

قامت إدارة مشروع قطار الحرمين السريع، بتسيير رحلة بين محطتَي مدينة الملك عبدالله الاقتصادية برابغ والمدينة المنوّرة، أمس الجمعة، وذلك ضمن مبادرة ” الشراكة المجتمعية ” ، في نهاية كل أسبوع، مع المؤسسات الحكومية والأهلية.

ومن جانبه، وجه محافظ رابغ ومنسوبو الجهات المستضافة، الشكر للقائمين على مشروع قطار الحرمين، مؤكدًا أنه مشروع وطني وحيوي يفخر كل مواطن بتسخيره لخدمة المواطنين والمقيمين والحجاج والمعتمرين بالمملكة.

يشار إلى قطار الحرمين السريع، استضاف خلال الرحلة، محافظ رابغ أيمن الغانمي، وعددًا من أهالي المحافظة، ومنسوبي النيابة العامة برابغ، وكذلك عدد من أعضاء هيئة التدريس بجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، بالإضافة لوفد من شركة مترو جدة، ومؤسسة وقف تعظيم الوحيين بالمدينة المنوّرة.

واطلع ضيوف قطار الحرمين خلال الرحلة، على مرافق المشروع في محطتَي رابغ والمدينة المنوّرة، مشيدين بالخدمات المقدمة من فريق العمل وإدارة المشروع، فضلًا عن الكادر التشغيلي من الكفاءات الوطنية الشابة.

وعبر الضيوف عن فخرهم بالشباب السعودي، وتقديرهم للتنوع الكبير في التخصصات، الأمر الذي يؤكد فائدة هذه المشاريع الوطنية العملاقة، وآثارها الإيجابية الدائمة في كل المجالات.