” الفجيرة الإماراتي ” يقيل ماردونا.. ومحامي المدرب يكشف السبب

نواف السالم(صدى):

أقال نادي الفجيرة الإماراتي المدرب الأرجنتيني ماردونا، أسطورة كرة القدم، من تدريب الفريق؛ عقب الفشل في التأهل المباشر إلى دوري الخليج العربي لكرة القدم.

وفي هذا السياق قال ماتياس مارولا، محامي مارادونا، أن الإقالة جاءت بناء على اتفاق متبادل بين الطرفين.

وغرد محامي مارادونا عبر حسابه على تويتر: ” بعد تعادل الفجيرة.. وعدم تحقيق الهدف بالصعود إلى دوري الأضواء، يعلن مدرب الفريق دييغو مارادونا، بعد اتفاق بين الطرفين، أنه سيترك الفريق بشكل فوري، متمنياً الأفضل للنادي ” .