وظائف شاغرة بشركة ” بي إيه إي سيستمز ” السعودية بعدة مدن

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة ” بي إيه إي سيستمز ” السعودية BAE SYSTEMS، المتخصصة بمجالات التصنيع والطيران والتكنولوجيا والأمن، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الهندسية والفنية والإدارية الشاغرة، للمواطنين ولغير المواطنين، لحمَلة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من ” الرياض، وتبوك، والظهران، والجبيل، والطائف ” .

وأوضحت الشركة أن الوظائف المتاحة، ستكون وفقًا للمسميات التالية:

– رئيس العمليات التجارية.

– فني صيانة نظام الوقود تورنادو.

– رئيس الهندسة- البحرية.

– منسق أنظمة إدارة تايفون.

– مشرف فني صيانة الطائرات.

– قائد فريق إدارة بيانات خدمة التايفون.

– مدرب طيران.

– فني تفتيش تورنادو.

– فني ميكانيكي تايفون.

– نائب مدير دعم تايفون.

– فني الخطط والجدولة.

– قائد فريق الخدمات اللوجستية الهندسية للتايفون.

وأشارت الشركة إلى أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 26 أبريل 2018م، مناشدة الراغبين في الالتحاق بهذه الوظائف، التقديم ومعرفة التفاصيل والشروط، من خلال الرابط التالي: هنـــا .