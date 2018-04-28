بالصور.. ” قاسم سليماني ” جديد في قطر

طلال الضوي(صدى):

في مواصلة لسلسلة فضائح قطر، كشفت المعارضة القطرية أن أحد ضباط الحرس الثوري الإيراني، يعمل بالقوات القطرية في عدة مناصب.

وأوضحت المعارضة القطرية، عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” ، أن الضابط التابع للحرس الثوري الإيراني يُدعي مرتضي خان مهمند، ويستخدمه نظام ” تميم ” لقمع المواطنين وأفراد أسرة آل ثاني المعارضين للنظام الحاكم بقطر.

الجدير بالذكر، أن الشعب القطري كسر أمس الجمعة حاجز الصمت، من خلال مظاهرات رافضة للنظام، اجتاحت شوارع قطر.



اقرأ أيضا:

قطر تنتفض.. المظاهرات تجتاح الشوارع و ” الحمدين ” يهدد الشعب