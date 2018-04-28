بالصور.. ” قاسم سليماني ” جديد في قطر
في مواصلة لسلسلة فضائح قطر، كشفت المعارضة القطرية أن أحد ضباط الحرس الثوري الإيراني، يعمل بالقوات القطرية في عدة مناصب.
وأوضحت المعارضة القطرية، عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” ، أن الضابط التابع للحرس الثوري الإيراني يُدعي مرتضي خان مهمند، ويستخدمه نظام ” تميم ” لقمع المواطنين وأفراد أسرة آل ثاني المعارضين للنظام الحاكم بقطر.
الجدير بالذكر، أن الشعب القطري كسر أمس الجمعة حاجز الصمت، من خلال مظاهرات رافضة للنظام، اجتاحت شوارع قطر.
اقرأ أيضا:
قطر تنتفض.. المظاهرات تجتاح الشوارع و ” الحمدين ” يهدد الشعب
استاهل غلاك[ عدد التعليقات: 1060 ] نشر منذ 59 دقيقة
سوف يكون الحساب عسييييييير يا دب انت والورع تميم