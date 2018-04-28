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بالصور.. ” قاسم سليماني ” جديد في قطر

بالصور.. ” قاسم سليماني ” جديد في قطر
طلال الضوي(صدى):

في مواصلة لسلسلة فضائح قطر، كشفت المعارضة القطرية أن أحد ضباط الحرس الثوري الإيراني، يعمل بالقوات القطرية في عدة مناصب.

وأوضحت المعارضة القطرية، عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” ، أن الضابط التابع للحرس الثوري الإيراني يُدعي مرتضي خان مهمند، ويستخدمه نظام ” تميم ” لقمع المواطنين وأفراد أسرة آل ثاني المعارضين للنظام الحاكم بقطر.

الجدير بالذكر، أن الشعب القطري كسر أمس الجمعة حاجز الصمت، من خلال مظاهرات رافضة للنظام، اجتاحت شوارع قطر.

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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 1060 ] نشر منذ 59 دقيقة

سوف يكون الحساب عسييييييير يا دب انت والورع تميم

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