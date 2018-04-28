بعد وفاة والدتها بـ 30 ساعة.. فتاة تموت على السرير ذاته من الحزن
في واقعة تعكس مدى حب وتعلق إحدى الفتيات بوالدتها، توفت مواطنة بمنطقة عسير أول من أمس الخميس، بعد 30 ساعة من وفاة والدتها، على السرير ذاته الذي توفيت فيه والدتها.
وبإلقاء الضوء على التفاصيل، كانت المواطنة في طريقها لزيارة والدتها المريضة، قبل شهرين في إحدى قرى ” راحة سنان ” ، فتعرضت لحادث مروري، أدخلت على إثره العناية المركزة، في مستشفى عسير المركزي.
وعقب تعافيها، لم ترى الفتاة والدتها إلا مرة واحدة، حتى علمت بخبر وفاة والدتها، لتذهب بعدها لمنزل أسرتها، وبعد ليلة واحدة، تُوفيت هي الأخرى، وجرى تشييعها أمس الجمعة في مقبرة ” آل هويج ” براحة سنحان.
ماجد[ عدد التعليقات: 422 ] نشر منذ 29 دقيقة
فقدان الأم صعب فعلا
خديجه[ عدد التعليقات: 334 ] نشر منذ 28 دقيقة
لا اله الا الله ربنا يرحمهم ويغفرلهم
صقر🦅[ عدد التعليقات: 81 ] نشر منذ 25 دقيقة
الله يرحمها ويغفر لها ولأمها ويسكنهم فسيح الجناان ياارب
معلمة[ عدد التعليقات: 459 ] نشر منذ 22 دقيقة
ياالله 💔
الله يرحمها ويغفر لها
رااايق[ عدد التعليقات: 4580 ] نشر منذ 21 دقيقة
إنا لله وإنا إليه راجعون ***