إصدار غرامات مالية ضخمة بحق إحدى شركات اتصالات

علي القحطاني(صدى):

قالت مصادر إن لجنة الفصل في هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات ومجلس المنافسة، أصدرت عددًا من الغرامات بقيمة إجمالية قدرها 831 مليون ريال بحق إحدى شركات الاتصالات.

وأوضحت المصادر أن سبب الغرامات يرجع إلى تأسيس شرائح الاتصال مسبقة الدفع بأسماء مجهولة، وعدم تمرير المكالمات الدولية عبر شبكة مشغل آخر، أوعدم تفعيل خدمة نقل الأرقام، أو تقديم عروض غير معتمدة من الهيئة، واستخدام ترددات دون ترخيص، بجانب أن الشركة أخلّت ببعض العقود وحُكم للعملاء في 437 قضية ضد الشركة بقيمة إجمالية قدرها 226 مليون ريال.