بالفيديو.. لقطة طريفة لحاكم دبي أثناء اصطحاب ابنته من المدرسة

دبي(صدى):

وثق فيديو لقطة طريفة لحاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الذي ذهب إلى مدرسة نجلته لاصطحابها.

وأظهر الفيديو حاكم دبي وهو يحتضن ابنته ، ثم دار حديث جانبي بينهما بشكل عفوي وودود، لاقى استحسان المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقام حاكم دبي بإشارة في لقطة لطيفة؛ تدل أن وقت انصرافهما حان، وأخذ ابنته وخرجا من المدرسة .