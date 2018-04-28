بالفيديو.. لقطة طريفة لحاكم دبي أثناء اصطحاب ابنته من المدرسة
وثق فيديو لقطة طريفة لحاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الذي ذهب إلى مدرسة نجلته لاصطحابها.
وأظهر الفيديو حاكم دبي وهو يحتضن ابنته ، ثم دار حديث جانبي بينهما بشكل عفوي وودود، لاقى استحسان المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وقام حاكم دبي بإشارة في لقطة لطيفة؛ تدل أن وقت انصرافهما حان، وأخذ ابنته وخرجا من المدرسة .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 46334 ] نشر منذ 2 ساعتين
شاحط نغسه ذا الآدمي اكثر من اللازم ,,
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 27449 ] نشر منذ 2 ساعتين
هههههههههههههههههه
صداوي[ عدد التعليقات: 1848 ] نشر منذ 1 ساعة
😂😂
مواطن نزيه[ عدد التعليقات: 36 ] نشر منذ 50 دقيقة
على قولت المصارية بتاع كلة
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 10206 ] نشر منذ 48 دقيقة
الله يحفــظه لهــا ويحفــظها لـه .