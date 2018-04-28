بالصور.. استراحة فاخرة من ” لكزس ” للمسافرين في بلجيكا

بروكسل(صدى):

قدمت الشركة العالمية للسيارات ” لكزس ” خدمة متميزة للمسافرين لمساعدتهم في الاسترخاء برحلاتهم الأوروبية ، حيث كشفت عن استراحة فاخرة في مطار بروكسل ببلجيكا .

وتحظى الاستراحة بتصميم ياباني صميم، يجمع بين اللمسات القديمة التقليدية والعصرنة، مع إشارات خفيفة لتاريخ لكزس ذاتها.. وتسع الاستراحة لـ 175 مسافر بفضل مساحتها الممتدة لـ 700 متر مربع.

وقد أضافت لكزس أيضا ما يمكن اعتباره منتجع صحي واسع بحجيرات نوم ودورات مياه خاصة وغرفة ماساج وجناح “سماعيّ” للسماح للضيوف بالاسترخاء والاستمتاع بموسيقى عالية النقاء.

واستغلت لكزس الفرصة لتقديم موديل ES الأحدث، وهو الجيل السابع من السيدان الرائجة متوسطة الحجم.. وقد صرحت لكزس أن LS حصلت على شاسيه جديد كليا يسمح بتصميم خارجي أكثر ديناميكية وأداء أفضل.

ومن المرتقب الكشف عن نسخة ES 300h، والتي ستحصل على مولد الطاقة الهجين من الجيل الرابع بخاصية الشحن الذاتي، في يناير 2019 القادم.، بتقنيات سلامة متطورة مثل الموديل القياسي وكفاءة أفضل بكثير في استهلاك الوقود.