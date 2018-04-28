انطلاق بلانك بوتيك في الرياض بحلته الجديدة

تركية البدر(صدى):

بحضور نخبة من سيدات المجتمع السعودي والمهتمين بدور الأزياء العالمية والمختصين بعالم الموضة تم إعادة افتتاح بلانك بوتيك في العاصمة الرياض بحلته الجديدة في أجواء مستوحاة من بوتيكات نيويورك التي تعتبر الأهم في عالم الموضة.

واستمتع الحضور بإطلاق تشكيلة ربيع وصيف 2018 والتي تضم ماركات حصرية وعصرية من باريس ولندن وميلانو ونيويورك والمتألقة بألوانها الموسمية الدارجة والمتميزة بالطبعات البسيطة لإطلالة أنيقة في كافة الأوقات .

تعد هذه التشكيلة أكبر إبداعات بلانك حتى اليوم والتي تعكس أحدث توجهات الموضة لهذا العام ، من حيث تنوع التصاميم و الابتكارات التي تليق بكافة المناسبات الرسمية و العصرية التي تساعد على الظهور بحيوية وجاذبية .

يذكر أن بلانك انطلق عام 2010 في مدينة الرياض ومنذ ذلك الحين يعتبر مقصد للمهتمين بابتكارات العلامة الحصرية و المميزة والفريدة من نوعها .

شارك مؤخراً في أسبوع الموضة العالمي بالرياض و حظي بإشادة خاصة من رئيسة اللجنة الاستشارية وخبيرة الأزياء السعودية هلا الحارثي.