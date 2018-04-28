تحديد موعد مزاد معن الصانع وسعد للتجارة الثاني

عادل الحربي(صدى):

أعلنت محكمة التنفيذ بالخبر وتكتل إتقان، اليوم الأحد ، إقامة مزاد علني ثاني من مزادات أملاك رجل الأعمال معن الصانع وشركة سعد للتجارة والمقاولات والخدمات المالية، في 6 مايو المقبل، ويستمر حتى انتهاء المعروض في فندق الموفنبيك الخبر.

يجدر الإشارة إلى أن الزاد تم تخصيصه؛ لبيع أكثر من 30 مستودعًا يحتوي على أكثر من مليون متر مربع من أجود أنواع الرخام، والسيراميك بمقاسات وأشكال متنوعة إضافة إلى ” المنقولات ” في أكثر من 25 مستودعًا والتي تحتوي على التجهيزات المنزلية والمكتبية ، وأثاث وسجاد وديكورات ، وتحف ، وأجهزة كهربائية ، وأدوات مطبخ ، وأدوات صحية ، وقرطاسية ، وقطع غيار سيارات ، ومواد بناء، ومكيفات مركزية ، وقطع غيار للتكييف ، ومضخات مياه ، وسلالم كهربائية ، وغيرها .

وقال تكتل أتقان إنه من المقرر بيع المنقولات من خلال مجموعات مصنفة؛ حيث تتاح للمسجلين الذي أثبتوا الملاءة المالية للتكتل وسجلوا رغبتهم في الدخول فرصة المعاينة بمركز سعد الصناعي بالدمام طريق الأحساء – بقيق العام باتجاه الظهران بعد كوبري الصناعية.

ويتمكن المستثمر من مراجعة المحتويات وكمياتها وإقراره على ذلك ، ثم يتقدم بظرف مغلق يحتوي على القيمة التي حددها لشراء المجموعة المصنفة والتي تمت معاينتها طبقًا للنموذج المعد لذلك مع تقديم شيك مصرفي باسم محكمة التنفيذ بالخبر بالمبلغ المحدد كدفعة مقدمة حسب كل مجموعة، على أن يتم فتح المظاريف وإطلاق المزايدة العلنية وفقًا لأحكام التنفيذ يوم الأحد، وفي حال رسو المزاد على أحد المزايدين يعتبر الشيك المقدم جزء من ثمن المجموعة المُباعة .