بالصور.. ضبط 367 ألف ريال ولحوم فاسدة بسكن عمال في صامطة

تركي السالم(صدى):

دشنت محافظة صامطة التابعة لمنطقة جازان، حملة أمنية مفاجئة للتفتيش على المراكز التجارية والمطاعم والمرافق الخدمية، وذلك بالتعاون بين قوات الطوارئ الخاصة والمهام والواجبات وأفراد البحث والتحري ومناديب من وزارة العمل ووزارة التجارة ودوريات شرطة صامطة والمرور.

وعثر أفراد الحملة على مبلغ مالي يقدر بـ٣٦٧,٩٦٥ ريالاً في سكن عمال أحد المطاعم بالمحافظة، وصادرت عدد ١٢ دراجة نارية لا تحمل أوراقاً ثبوتية، كما تحفظت على ١٣ وافدًا يحملون بطاقة زائر و ٨ عمال مخالفين لنظام الإقامة والعمل وشخص مطلوب على ذمة قضية و١٨ مقيمًا بصورة غير نظامية.

وفي سياق متصل، تمكنت الحملة من ضبط ٩ منشآت ومطاعم عثر بداخلها على لحوم فاسدة مجهولة المصدر إضافة إلى تشغيل عمالة لا تحمل شهادات صحية؛ حيث تم تطبيق النظام بحقهم وفق لوائح وأنظمة وزارة الشؤون البلدية.