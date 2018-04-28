بالفيديو.. حليمة بولند: أنا بالسوشيال ميديا كتير تلقائية وعفوية
كشفت الإعلامية الكويتية حليمة بولند عن أختلاف شخصيتها الحقيقية عن شخصيتها في الإعلام خلال حلولها ضيفة في برنامج ” ع السيف ” .
وقالت حليمة خلال الحلقة: ” أنا أشوف تعاملي بالسوشيال ميديا كتير تلقائي وشفاف.. بحاول أخلي الجمهور يطلع على حياتي لكن بحدود ” .
وتابعت حليمة ” لكن في التليفزيون يكون الموضوع مختلف تماماً فأنا شخصيتي الإعلامية تتكيف وتتأقلم حسب طبيعة البرنامج .. فحلية في الفوازير غير حليمة في برامج التوك شو غير برامج الجايم ” .
معلمة[ عدد التعليقات: 456 ] نشر منذ 20 دقيقة
أنا وأنا وأنا
وحليمة وحليمة
روحي أنتِ وقفازاتك البرتقالية الله يهديك ولايبلانا
لو بكيفي ماخليتك تدخلين السعودية
رااايق[ عدد التعليقات: 4578 ] نشر منذ 9 دقائق
هههههههههههههههههههههههه
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الله لا تبلانا ولا تبلي بناتنا بما أبتلا به غيرنا *!!! اللهم أمين ***
صقر🦅[ عدد التعليقات: 79 ] نشر منذ 8 دقائق
مستعد أتزوج غوريلا ولا أتزوج إمرأة مصطنعة زيك حليمة👹