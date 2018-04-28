بالفيديو.. حليمة بولند: أنا بالسوشيال ميديا كتير تلقائية وعفوية

أماني الغامدي(صدى):

كشفت الإعلامية الكويتية حليمة بولند عن أختلاف شخصيتها الحقيقية عن شخصيتها في الإعلام خلال حلولها ضيفة في برنامج ” ع السيف ” .

وقالت حليمة خلال الحلقة: ” أنا أشوف تعاملي بالسوشيال ميديا كتير تلقائي وشفاف.. بحاول أخلي الجمهور يطلع على حياتي لكن بحدود ” .

وتابعت حليمة ” لكن في التليفزيون يكون الموضوع مختلف تماماً فأنا شخصيتي الإعلامية تتكيف وتتأقلم حسب طبيعة البرنامج .. فحلية في الفوازير غير حليمة في برامج التوك شو غير برامج الجايم ” .

