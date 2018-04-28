بالفيديو.. مواطن يهدي بناته مركبة ” جيب لكزس “
رصدت إحدى مقاطع الفيديو، قيام أحد المواطنين، بإهداء بناته مركبة ” جيب لكزس ” .
ووثق المقطع لحظة إهداء الوالد المركبة لبناته، لتبدو الدهشة التي يغمرها السعادة على وجوههن.
كما أبرز المقطع أيضًا امتنان الفتيات لوالدهن، حيث قاموا باحتضانه؛ لشكره على السيارة.
معلمة[ عدد التعليقات: 456 ] نشر منذ 51 دقيقة
البنت سندها أبوها الله يخليه لهن
التصوير ماله داعي
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 46325 ] نشر منذ 51 دقيقة
يستاهلن ,,
,, بس علمهن السواقه صح ,,
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 971 ] نشر منذ 43 دقيقة
ابك بدينا بالهياط والظراط والتصوير يالرخمه….؟
😃😃[ عدد التعليقات: 12 ] نشر منذ 34 دقيقة
الله يعطيهن خيرها ويكفيهن شرها ..
qlq[ عدد التعليقات: 446 ] نشر منذ 18 دقيقة
ds
يستاهلون ماشاء الله
الله يحفظهم
وانت يابو البنات شكلك تسلك لزواجة جديدة
عبدالله[ عدد التعليقات: 134 ] نشر منذ 15 دقيقة
الله لنا
عسى الله يرزقنا كما رزقكم احلم اخلص عمارتي