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بالفيديو.. مواطن يهدي بناته مركبة ” جيب لكزس “

بالفيديو.. مواطن يهدي بناته مركبة ” جيب لكزس “
نايف السالم(صدى):

رصدت إحدى مقاطع الفيديو، قيام أحد المواطنين، بإهداء بناته مركبة ” جيب لكزس ” .

ووثق المقطع لحظة إهداء الوالد المركبة لبناته، لتبدو الدهشة التي يغمرها السعادة على وجوههن.

كما أبرز المقطع أيضًا امتنان الفتيات لوالدهن، حيث قاموا باحتضانه؛ لشكره على السيارة.


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6 تعليقات

[ عدد التعليقات: 456 ] نشر منذ 51 دقيقة

البنت سندها أبوها الله يخليه لهن
التصوير ماله داعي

[ عدد التعليقات: 46325 ] نشر منذ 51 دقيقة

يستاهلن ,,

,, بس علمهن السواقه صح ,,

[ عدد التعليقات: 971 ] نشر منذ 43 دقيقة

ابك بدينا بالهياط والظراط والتصوير يالرخمه….؟

[ عدد التعليقات: 12 ] نشر منذ 34 دقيقة

الله يعطيهن خيرها ويكفيهن شرها ..

[ عدد التعليقات: 446 ] نشر منذ 18 دقيقة

ds

يستاهلون ماشاء الله

الله يحفظهم

وانت يابو البنات شكلك تسلك لزواجة جديدة

[ عدد التعليقات: 134 ] نشر منذ 15 دقيقة

الله لنا
عسى الله يرزقنا كما رزقكم احلم اخلص عمارتي

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