بالفيديو.. مواطن يهدي بناته مركبة ” جيب لكزس “

نايف السالم(صدى):

رصدت إحدى مقاطع الفيديو، قيام أحد المواطنين، بإهداء بناته مركبة ” جيب لكزس ” .

ووثق المقطع لحظة إهداء الوالد المركبة لبناته، لتبدو الدهشة التي يغمرها السعادة على وجوههن.

كما أبرز المقطع أيضًا امتنان الفتيات لوالدهن، حيث قاموا باحتضانه؛ لشكره على السيارة.