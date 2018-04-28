بالفيديو.. بكاء طلاب بعد علمهم بتقاعد معلمهم

علي القحطاني(صدى):

يقضي الطلاب في مدارسهم عادةً وقت يقارب الوقت الذي يقضونه في بيوتهم؛ لذلك ترتبط أنفسهم بذلك المكان وكل من فيه من معلمين خاصةً إذا كان ذلك المكان يقدّرهم ويعاملهم بإنسانية وحب.

وهناك من المعلمين من يجعل الصغار يكرهون المدرسة والدراسة بسوء معاملته، وثمة من يزيد تعلقهم بها بحسن أخلاقه وأبوته فيجعلهم يقبلون على الدرس ويتفوقون ويعتبروا المدرسة بيتهم.

وأظهر مقطع فيديو تأثر طلاب في أحد مدارس المملكة بتقاعد معلم من النوع الأخير ورحيله عن المدرسة؛ حيث أوضح الفيديو الطلاب الصغار وهم يبكون داخل الفصل ويتعالى صياحهم حزنًا على وداع معلمهم المخلص لهم.

وأكد زميل المعلم المتقاعد والذي قام بالتقاط الفيديو، أن ليس الطلاب فقط من تأثروا وحزنوا على تقاعد المعلم ” عبدالله ” ، ولكن جميع من في المدرسة من معلمين ومشرفين وطلاب حزنوا على رحيله عن ذلك المكان الذي لم يتوانى دقيقة في خدمته وإعطائه ثمرة علمه وجهده بإخلاص.

