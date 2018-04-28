اكتشفي الأسباب الحقيقية لاختفاء الحب بعد الزواج

متابعات(صدى):

قالت أخصائية في العلاقات الزوجية ، أنه هناك عدد من الأسباب التي تؤدي إلى احتفاء الحب بين الزوجين ، فعقب انتهاء شهر العسل ، سرعان ما يختفي الحب وتنزوي اللهفة، فيقل الشوق وتموت المشاعر وتدفن في أعماق الشريكين، ولا يحاولان بعثها من جديد .

وكشفت الاخصائية عن الأسباب الحقيقية وراء اختفاء الحب بعد الزواج:

فشل التوقعات

يفترض الشريك بعض الصفات من شريكه، ويتوقع منه بعض التصرفات بناءً على عشرته الطويلة له قبل الزواج، حتى وإن كانت فترة الخطوبة قصيرة، فهو لا يتوقع أبداً أن تتغير هذه اللهفة أو تنتهي تلك المشاعر، وما يحدث بعد الزواج هو التصادم بالواقع، وتحدث الفجوة بين التوقعات والتغيرات الحياتية، من هنا يقل الحب وينتهي شيئًا فشيئًا، وتموت المشاعر وتسجن الأحاسيس وتحاط بالأسوار العالية.

أعباء ومسؤوليات الزواج

يستفيق الزوجان على حقيقة مفزعة، وتلقي على كاهلهما أعباء ومسؤوليات لا حصر لها، ويجدان أمامهما خياران كلاهما مر، إما تحمل المسؤولية أو إنهاء العلاقة برمتها، وتدهس زهرة الحب على قضبان قطار الحياة، وبدلاً من قطف ثمار الحب المتوهج، يجنيان الملل والفتور.

التعنت والتحجج

لماذا يعيش الزوجان وكأنهما في حلبة مصارعة، يتحتم على أحدهما الفوز والسيطرة على الآخر وجعله تحت قدميه، ولماذا تكثر الحجج الواهية، وتحمل في طياتها شحناء وبغضاء لا يوصفان؟ أين الحب المتربع على القمة قبل الزواج، هل محيت ملامحه من خريطة المشاعر، وتاهت خطواته بين الغيوم والمشاكل التي لا تنتهي؟ أجل هذه هي الحقيقة المرة، فهذه العوامل قادرة على تدمير الحب، ليعيش بعده الزوجان يبكيان على اللبن المسكوب.

الحب يفقد قيمته

كثيراً ما نتساءل، هل هناك علاقة بين الزواج وانتحار الاحترام والاجلال، وهل الزواج مجرد طلبات ورغبات على كل شريك تلبيتها للأخر؟ وإذا كان الأمر كذلك، لماذا ينتهي الاحترام المتبادل بينهما إذاً، ويسكن مكانه التجاهل والإهمال؟ لكن الإجابة الوحيدة عن كل هذه التساؤلات، هي إصرار الشريكين على التشبث بآرائهما، وانتظار كل منهما العطاء والتضحية من الأخر، وهكذا يتآكل الحب ويفقد أهميته بمرور الزمن.

كثرة العواصف والأعاصير

ما أشبه الحب بالزهرة اليانعة، التي تنتظر الحنان والمشاعر الصادقة لتنمو وتترعرع، لكن ما يحدث هو تقلبات مستمرة في الجو المشحون بالمشاكل والصراعات، اليوم برق مميت ينثر أوراقها بين الرياح، وغدا رعد يزلزل جذعها ويقتلعه من جذوره، فهل بعد ذلك تستطيع الزهرة الصمود أمام تلك العواصف والأعاصير؟

كلا.. لا يمكن أبداً أن تتحمل الزهرة الرقيقة تلك الظروف القاسية، وستذبل وتموت؛ لأنها بحاجة إلى الرعاية، والآن بعد أن عرفت أسباب اختفاء الحب بعد الزواج، هل ستتركين زهرتك اليافعة التي لطالما رويتها برجائك ودموعك، تموت أمام عينيك؟ أم أنك ستبذلين قصارى جهدك أنت وشريكك، تتنفسان أريج هذه الزهرة في حياتكما، وتقبلان التحدي وتدافعان عن حبكما بكل قوتكما، لتخلد العلاقة المقدسة داخل محراب الحياة القاسية.