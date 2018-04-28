” فيفا ” يهدي عشاق الأخضر مقطعا لهدف العويران بمونديال 1994

نواف السالم(صدى):

أهدى الاتحاد الدولي لكرة القدم ” فيفا ” مقطعًا مصورًا لهدف لاعب المنتخب الوطني السابق، سعيد العويران في كأس العالم 1994 أمام بلجيكا؛ حيث أعاد الهدف الشهير إلى أذهان محبي اللعبة مرة أخرى.

وقام الـ ” فيفا ” عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، بنشر مقطع فيديو لهدف ” العويران ” الرائع، الذي نجح في إحرازه بعد مراوغته لأربعة لاعبين من المنتخب البلجيكي؛ ليظل الهدف باقيًا في ذكراة عشاق الأخضر إلى الأبد، وجاء وقت خروجه إلى النور ثانيةً على هامش مشاركة المنتخب الوطني في مونديال روسيا2018.

ومن الجدير بالذكر، أن المنتخب الوطني يشارك في كأس العالم في روسيا 2018، ضمن المجموعة الأولى التي تضم كلًا من روسيا ومصر وأوروجواي.