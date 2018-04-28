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بالفيديو.. فتاة تعثر على فأر مجمد داخل قطعة آيس كريم

بالفيديو.. فتاة تعثر على فأر مجمد داخل قطعة آيس كريم
بكين(صدى):

أُصيب فتاة صينية تُدعى ” بانج ” بالذعر عقب أن عثرت على فأر متجمد يبرز ذيله من منتصف قطعة آيس كريم كانت قد بدأت للتو في التهامها بالطريق في مقاطعة جيانجسو، جنوب الصين.

وكانت يانج، تعتقد في البداية أنها العصا الخاصة بالإمساك، وطلبت من صديقها إلقاء نظرة، وبعد تبينها للأمر عادت للمتجر الذي اشترتها منه، وطالبت بتعويض مادي بعدما رفضت عرضا بحصولها على عشرات القطع من الأيس كريم تعويضا، وتم تسوية المشكلة بحصولها على 2000 يوان صيني.


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5 تعليقات

[ عدد التعليقات: 46325 ] نشر منذ 1 ساعة

هههههههههههه يعني غريب عليكي ياصبيه …؟

[ عدد التعليقات: 456 ] نشر منذ 1 ساعة

قرف استغفر الله 😷😷
الله لايبلاني

[ عدد التعليقات: 4578 ] نشر منذ 1 ساعة

مدام بالصين ** أيس كريم بنكهة الفأر الطبيعي *!!! ههههههههههههههههههه
*
أستغفر الله وأتوب إليه ****

[ عدد التعليقات: 261 ] نشر منذ 7 دقائق

هههههههههههه

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