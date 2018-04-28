بالفيديو.. فتاة تعثر على فأر مجمد داخل قطعة آيس كريم
أُصيب فتاة صينية تُدعى ” بانج ” بالذعر عقب أن عثرت على فأر متجمد يبرز ذيله من منتصف قطعة آيس كريم كانت قد بدأت للتو في التهامها بالطريق في مقاطعة جيانجسو، جنوب الصين.
وكانت يانج، تعتقد في البداية أنها العصا الخاصة بالإمساك، وطلبت من صديقها إلقاء نظرة، وبعد تبينها للأمر عادت للمتجر الذي اشترتها منه، وطالبت بتعويض مادي بعدما رفضت عرضا بحصولها على عشرات القطع من الأيس كريم تعويضا، وتم تسوية المشكلة بحصولها على 2000 يوان صيني.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 46325 ] نشر منذ 1 ساعة
هههههههههههه يعني غريب عليكي ياصبيه …؟
معلمة[ عدد التعليقات: 456 ] نشر منذ 1 ساعة
قرف استغفر الله 😷😷
الله لايبلاني
رااايق[ عدد التعليقات: 4578 ] نشر منذ 1 ساعة
مدام بالصين ** أيس كريم بنكهة الفأر الطبيعي *!!! ههههههههههههههههههه
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أستغفر الله وأتوب إليه ****
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 8571 ] نشر منذ 43 دقيقة
وعععععع😢
بوخليل[ عدد التعليقات: 261 ] نشر منذ 7 دقائق
هههههههههههه