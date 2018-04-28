بالفيديو.. دجي حجازي: ما بحب حدا يشبهني بأنجلينا جولي
عبرت الفنانة اللبنانية دجي حجازي الشهيرة بدوجا ، خلال مقابلة تليفزيونية عن استياءها من إطلاق أسم أنجلينا العرب عليها .
” قبل ما أفوت التمثيل كنت سعيدة لما يشبهوني بأنجلينا .. لكن بعد لما بدأت تمثيل صاروا عم بيقولوا ” أنجلينا العرب ” لكن أنا بحب الناس يعرفوني بدوجا حجازي فكل انسان لازم يعطي شخصيته ” .
وتابعت ” أنا بحب أمثل الشخصيات الشريرة لاني بطبيعتي عفوية ورايقة فبحس أنه على بالي آخد دور ها الشخصية القوية ” .
معلمة[ عدد التعليقات: 456 ] نشر منذ 58 دقيقة
ارتاحي ماتشبهين لها
أميمة محمد[ عدد التعليقات: 53 ] نشر منذ 16 دقيقة
مفيش شبه بينكم اصلا