بالفيديو.. دجي حجازي: ما بحب حدا يشبهني بأنجلينا جولي

نورة الشهري(صدى):

عبرت الفنانة اللبنانية دجي حجازي الشهيرة بدوجا ، خلال مقابلة تليفزيونية عن استياءها من إطلاق أسم أنجلينا العرب عليها .

” قبل ما أفوت التمثيل كنت سعيدة لما يشبهوني بأنجلينا .. لكن بعد لما بدأت تمثيل صاروا عم بيقولوا ” أنجلينا العرب ” لكن أنا بحب الناس يعرفوني بدوجا حجازي فكل انسان لازم يعطي شخصيته ” .

وتابعت ” أنا بحب أمثل الشخصيات الشريرة لاني بطبيعتي عفوية ورايقة فبحس أنه على بالي آخد دور ها الشخصية القوية ” .