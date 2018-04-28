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بالفيديو.. دجي حجازي: ما بحب حدا يشبهني بأنجلينا جولي

بالفيديو.. دجي حجازي: ما بحب حدا يشبهني بأنجلينا جولي
نورة الشهري(صدى):

عبرت الفنانة اللبنانية دجي حجازي الشهيرة بدوجا ، خلال مقابلة تليفزيونية عن استياءها من إطلاق أسم أنجلينا العرب عليها .

” قبل ما أفوت التمثيل كنت سعيدة لما يشبهوني بأنجلينا .. لكن بعد لما بدأت تمثيل صاروا عم بيقولوا ” أنجلينا العرب ” لكن أنا بحب الناس يعرفوني بدوجا حجازي فكل انسان لازم يعطي شخصيته ” .

وتابعت ” أنا بحب أمثل الشخصيات الشريرة لاني بطبيعتي عفوية ورايقة فبحس أنه على بالي آخد دور ها الشخصية القوية ” .


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 456 ] نشر منذ 58 دقيقة

ارتاحي ماتشبهين لها

[ عدد التعليقات: 53 ] نشر منذ 16 دقيقة

مفيش شبه بينكم اصلا

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