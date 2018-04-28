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    أبريل

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  3. سقوط سياج لاحد المباني بسبب صاعقة رعدية

سقوط سياج لاحد المباني بسبب صاعقة رعدية




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