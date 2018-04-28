بعد أن أثار التساؤلات.. ميسي يوضح سبب غيابه عن مؤتمر إنييستا

ماجد محمد(صدى):

عندما كان مؤتمر رحيل إنييستا عن البرسا مكتملًا، كان مكان نجم برشلونة ليونيل ميسي فارغًا وهو ما اثار التساؤلات.

وكشف ” ميسي ” عن سبب تغيبه، وهو أنه حدد موعدًا منذ فترة لتجديد جواز سفره، وجواز سفر زوجته وأطفاله، وتزامن موعد المقابلة مع مؤتمر انييستا؛ لذلك لم يستطع الحضور.

وعلى جانب اخر عوض ميسي غيابه برسالة مؤثرة عبر ” انستغرام ” للقائد إنييستا قائلًا : ” أندريس ، شكراً على كل هذه السنين من كرة القدم .. كان لي الشرف أن أشاركك هذه الرياضة والاستمتاع بالعديد من اللحظات التي لا تنسى معاً “.

وأضاف: ” أتمنى لك الأفضل في مرحلتك الجديدة بالحياة ، أنت رائع خارج وداخل الميدان .. سأشتاق إليك “.