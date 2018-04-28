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بالفيديو.. أول برومو لبرنامج المقالب ” رامز تحت الثلج “

بالفيديو.. أول برومو لبرنامج المقالب ” رامز تحت الثلج “
أماني الغامدي(صدى):

شارك الفنان المصري رامز جلال ، جمهوره ومتابعيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو لأول برومو تشويقي لبرنامج المقالب الجديد ” رامز تحت الثلج ” والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل .

وظهر رامز في الفيديو وهو على شكل دب أبيض متوحش يرهب ضيوفه المتواجدين داخل تليفريك بإحدى المناطق الثلجية في روسيا .

وأثار الفيديو ضجة واسعة بين المتابعين فبينهم من عبر عن سعادته لعرض البرنامج في رمضان هذا العام، حيث كانوا يعتقدون أنه لن ينفذ اي برامج أخرى ، ومنهم من أنتقد ظهوره وفكرة البرنامج، مؤكدين أن أفكاره أصبحت باليه وبرنامجه مكشوف ، واثبت عدد من المشاهير أنه تمثيل وليس حقيقي.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 456 ] نشر منذ 54 دقيقة

ياصبر الأرض

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