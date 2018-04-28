شرطة جازان تكشف ملابسات جريمة قتل ” طالب بيش “

تركي السالم(صدى):

أوضحت شرطة منطقة جازان، ملابسات وتفاصيل جريمة قتل الطالب الشاب على يد طالب آخر بأحد المجمعات التعليمية في مركز الحقو، التابع لمحافظة بيش بمنطقة جازان.

وصرح النقيب نايف بن عبدالرحمن الحكمي، المتحدث الرسمي لشرطة منطقة جازان، بـ ” أنه في تمام الساعة الثامنة من مساء يوم الجمعة، تلقى مخفر شرطة الحقو بلاغًا عن حدوث مشاجرة جماعية بقرية اللصبة التابعة لهم، وقيام أحدهم بطعن الآخر بسلاح أبيض، نُقل على أثرها لمستشفى محافظة بيش العام، وتُوفي متأثرًا بجراحه ” .

وتابع ” الحكمي ” سرده لتفاصيل الجريمة، قائلًا: ” تمّ القبض على المتهمين من قِبل رجال الأمن عقب فرارهم من موقع الجريمة، وإيداعهم التوقيف ” ، فيما أشار المتحدث باسم شرطة جازان، إلى أن التحقيقات مازالت جارية لمعرفة أسباب ودوافع الجريمة.

وكانت مصادر، كشفت عن طرفي الحادث، وهم طالبان بأحد المجمعات التعليمية في مركز ” الحقوا ” ، حيث نشب بينهما خلاف تطور إلى جريمة القتل التي شهدتها محافظة بيش.

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