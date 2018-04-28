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بالفيديو.. رجل يخنق مراهق لمطاردته ابنة زوجته ووصفها بالغوريلا

بالفيديو.. رجل يخنق مراهق لمطاردته ابنة زوجته ووصفها بالغوريلا
كانبرا(صدى):

هاجم رجل أسترالي ، مراهق حيث حاول خنقه داخل حديقة كوينزلاند الأسترالية للتزلج ، لمطاردة المراهق لابنة زوجة الرجل .

وتقدم المراهق بشكوى ضد الرجل للشرطة الاسترالية ، لاعتداء الرجل عليه ، وبمواجهته أكد أنه اعتدى عليه لتقديمه هدايا مهينة ككريم الحلاقة للفتاة ومطاردته لها ومناداته لها بأسماء مهينة كالغوريلا.

وبعرض القضية على المحكمة حكم على الأب بغرامة قدرها ألف دولار.


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 736 ] نشر منذ 13 دقيقة

عجبي . . !
اماهم يقولون ان الخواجات ماعندهم غيره . . . ؟

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