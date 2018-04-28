بالفيديو.. رجل يخنق مراهق لمطاردته ابنة زوجته ووصفها بالغوريلا
هاجم رجل أسترالي ، مراهق حيث حاول خنقه داخل حديقة كوينزلاند الأسترالية للتزلج ، لمطاردة المراهق لابنة زوجة الرجل .
وتقدم المراهق بشكوى ضد الرجل للشرطة الاسترالية ، لاعتداء الرجل عليه ، وبمواجهته أكد أنه اعتدى عليه لتقديمه هدايا مهينة ككريم الحلاقة للفتاة ومطاردته لها ومناداته لها بأسماء مهينة كالغوريلا.
وبعرض القضية على المحكمة حكم على الأب بغرامة قدرها ألف دولار.
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 27438 ] نشر منذ 24 دقيقة
طيب
نهار السلام[ عدد التعليقات: 736 ] نشر منذ 13 دقيقة
عجبي . . !
اماهم يقولون ان الخواجات ماعندهم غيره . . . ؟
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 970 ] نشر منذ 6 دقائق
ابك هذا خبر ينشر