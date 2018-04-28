مضايقة مواطن للمارة في محايل تنتهي بموته فجأة

أبها(صدى):

قام ” مواطن ” في العقد الرابع من العمر، مساء أمس، بإيذاء المارة في شارع بمحايل، حيث قام بإلقاء نفسه أمام السيارات، مصدرًا أصواتًا عالية.

وتم نقل ” المواطن ” بواسطة الهلال الأحمر والشرطة؛ وهو في حالة هياج وصراخ لمستشفى محايل العام، عن طريق الإسعاف وتمّ إعطاؤه المهدئات اللازمة؛ إلا أن حالته ساءت فجأة؛ ما استدعى إدخاله العناية المركزة، وجرى عمل إنعاش قلبي له، لكنه فارق الحياة.

تجدر الإشارة إلى أن السلطات الأمنية فتحت تحقيق بشأن ملابسات هذه الواقعة، حيث تبين من خلال الكشف الطبي عليه وجود كدمة كبيرة بالطرف السفلي للركبة اليسرى، وسحجات بالمعصمين والقدمين.

من الجدير بالذكر أيضًا أنه جرى سحب عينات دم لـ ” المواطن ” ؛ للتأكد من خلوه من استخدام أي من الممنوعات.